Zirkzee-Roma, il colpo sta prendendo sempre più forma in casa giallorosso. La situazione attuale

Zirkzee-Roma, il colpo che infiamma il Calciomercato Roma: il sogno Scudetto passa dal nuovo centravanti

Il Calciomercato Roma entra nel vivo e il nome che domina la scena è quello di Joshua Zirkzee, individuato come obiettivo prioritario per gennaio. La società giallorossa, spinta dalla volontà di restare ancorata alle zone altissime della classifica, vuole regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo centravanti di grande talento. L’allenatore, infatti, ha espresso chiaramente l’esigenza di aggiungere una punta capace di incidere e di integrarsi nel suo sistema offensivo: caratteristiche che l’ex Bologna sembra possedere alla perfezione.

Zirkzee, oggi al Manchester United, non sta trovando spazio e rischia di compromettere le sue possibilità di partecipare ai prossimi Mondiali. Per questo motivo, la prospettiva di tornare in Italia rappresenta un’opportunità concreta e immediata per rilanciare la sua stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe aperto all’ipotesi Roma, mostrando entusiasmo all’idea di essere allenato proprio da Gasperini, tecnico noto per valorizzare al massimo il potenziale dei suoi attaccanti.

La Roma tratta, ma il nodo formula è decisivo

Nonostante il feeling iniziale tra le parti, la trattativa non è semplice. Nel panorama del Calciomercato Roma, la questione legata alla formula dell’operazione è cruciale. La società giallorossa non ha alcuna intenzione di accettare un prestito secco: una soluzione considerata poco vantaggiosa, poiché significherebbe impiegare tempo e risorse per far crescere un calciatore destinato a tornare al club inglese senza alcun beneficio futuro per la Roma.

I dirigenti capitolini, invece, spingono per ottenere almeno un diritto di riscatto, così da avere una concreta possibilità di assicurarsi il giocatore in caso di rendimento positivo. A complicare ulteriormente il quadro c’è però un altro elemento: le commissioni richieste dagli agenti di Zirkzee, che potrebbero rivelarsi particolarmente elevate e incidere in modo significativo sull’operazione complessiva.

Un affare complesso, ma che accende il Calciomercato Roma

L’interesse verso Zirkzee conferma l’ambizione crescente del club, desideroso di compiere un salto di qualità già nella sessione invernale. L’olandese rappresenta il profilo ideale per alimentare un progetto che sogna in grande, ma al tempo stesso la Roma dovrà muoversi con prudenza tra costi, formula e richieste degli intermediari.

Il Calciomercato Roma resta dunque in fermento: la pista Zirkzee è affascinante, concreta e ricca di potenziale, ma servirà un lavoro diplomatico notevole per trasformarla in realtà. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il talento olandese vestirà davvero il giallorosso già a gennaio.

