Zoff: «La Serie A è il torneo dell'esasperazione. In Europa...»

Dino Zoff, ex portiere, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della Serie A e del cammino in Europa delle squadre. Le sue dichiarazioni:

EUROPA – «Nelle coppe riusciamo a esprimerci al meglio. La Serie A è il torneo dell’esasperazione, frammentato da sceneggiate, falletti leggeri che diventano enormi, ricerca del possesso. In Europa certe cose non puoi permettertele. E le qualità non ci mancano. Il nostro calcio non dà il massimo in campionato ma in Europa si riscatta».