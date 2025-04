Zola: «Ecco chi può vincere lo scudetto. Italiano? Tecnico bravissimo, ma i favoriti restano loro»

Al campo della ‘Polisportiva Stella’ di Rimini Gianfranco Zola ha parlato in un evento con i ragazzi del settore giovanile della socità, assieme ad una delegazione del club biancorosso, con in testa la presidente Stefania Di Salvo, accompagnata da una rappresentanza della Lega Pro e il presidente Matteo Marani.

Proprio Zola ha parlato ai presenti della situazione della Serie A, approfittando del match di lunedì sera tra Bologna e Napoli per parlare della corsa scudetto: «Ho visto giocare Ndoye, un calciatore che possiede ottime doti, paragonabili a quelle che avevo io. Giocando però in una posizione diversa, deve sfruttare il suo talento in modo differente. Io andavo a cercarmi il pallone un po’ ovunque per poi posizionarmi al centro, a seconda delle esigenze del momento. La squadra di Conte nel primo tempo mi ha colpito: solida, concreta, qualitativamente forte, fisicamente straripante. Nel secondo tempo, però, c’è stata una metamorfosi, frutto anche dell’ottima prestazione di un Bologna guidato da un tecnico bravissimo come Vincenzo Italiano. Detto questo, i partenopei restano una squadra che può vincere lo scudetto»