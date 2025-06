Zola a tutto tondo: «Chivu? Ha un grosso vantaggio all’Inter. A Camarda manca qualcosa. Napoli? Ecco che fare»

Milano Football Week, Zola a tutto tondo. Le dichiarazioni dell’ex attaccante sull’attualità del calcio italiano

A margine della “Milano Football Week” a Milano, l’ex calciatore Gianfranco Zola ha parlato ai microfoni dei altri media presenti, affrontando i temi attuali del calcio italiano.

NORVEGIA ITALIA 3-0 – «Non sono la persona adatta per dire ciò che va fatto nell’immediato, io posso semmai continuare a dare il mio contributo nella sensibilizzazione delle generazioni future. Dobbiamo offrire un percorso migliore ai giovani rispetto a quello che stiamo facendo ora. Oggi abbiamo carenza a livello qualitativo ed è una cosa anomala, visto che la qualità nel calcio italiano c’è sempre stata. Piange il cuore vedere la Nazionale in questo modo».

ALLENATORE SERIE A CHE LO INCURIOSISCE – «Mi incuriosiscono un po’ tutti… Vorrei vedere un Napoli che si riconferma ai livelli dell’anno scorso e che magari fa bene anche in Champions. Quello che più suscita curiosità forse è Chivu, che è un giovane, o meglio un quasi esordiente, chiamato a far bene in una squadra così forte come l’Inter. Il fatto di conoscere bene i nerazzurri aiuterà, conoscere l’ambiente è uno dei passaggi chiave. In questo senso Chivu all’Inter ha un grosso vantaggio».

CAMARDA – «Non so perché non ha giocato in Under 21. Camarda ha fatto delle presenze importanti, ma serve anche più continuità. Ha giocato, poi non ha giocato per un po’ di tempo, poi ha giocato in Lega Pro. Ai giovani serve giocare con continuità, purtroppo con Camarda questa continuità si è vista poco. La riforma Zola punta a stimolare i club a investire nei giovani. La speranza è che i risultati ci diano ragione».

SECONDE SQUADRE – «Le seconde squadre possono aiutare in questo. Ai miei tempi, sono passato dalla C1 al Napoli e non dico che ero prontissimo, ma ero già in grado di fare il mio lavoro. La C è un campionato che ti aiuta, quindi le seconde squadre offrono un percorso che può aiutare i più giovani».