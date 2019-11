Zola sicuro: «Per lo scudetto sarà una corsa a due, ma la Juve rimane avanti»

Gianfranco Zola sul Corriere dello Sport: «La Serie A è tornata a essere bella, più squadre giocano bene. Zaniolo tra i migliori talenti»

Lunga intervista da parte del Corriere dello Sport a Gianfranco Zola. Ecco le parole dell’ex giocatore, tra le altre, di Parma e Cagliari.

SERIE A – «Mi sembra che ci siano sempre più squadre che giocano bene. Ho notato uno “shift”, un cambio: le formazioni di Serie A cercano più il gioco rispetto a prima e di conseguenza, con partite più belle ed aperte, il campionato è diventato più interessante».

SCUDETTO – «Domanda da un miliardo di euro, anche se la corsa è ristretta a Juventus e Inter. Ci sono squadre che stanno facendo molto bene come la Roma, il Cagliari, l’Atalanta e la Lazio, ma se la giocheranno i bianconeri e i nerazzurri. La Juventus ha un vantaggio dato da una rosa eccezionale. E quando hai ricambi così di qualità, alla lunga..»

CONTE – «Antonio appartiene a quella categoria di allenatori che cambiano le squadre in meglio. All’Inter ha dato tanto dal punto di vista fisico, dei risultati e della caparbietà. Le squadre di Conte hanno tutte questo marchio di fabbrica»

ZANIOLO – «Nel 4-3-3 Zaniolo è il perfetto esterno destro che rientra sul sinistro per concludere o servire l’assist. Questo ruolo gli calza a pennello: all’inizio dell’anno commetteva troppi errori nell’ultima giocata, ma mi sembra che sia cresciuto parecchio e se migliorerà qualche altro aspetto, ha le qualità per diventare uno migliori in circolazione»