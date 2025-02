Zortea: «Al Cagliari mi sento forte. Obiettivi? La salvezza e non solo…»

Le parole di Nadir Zortea, esterno offensivo del Cagliari, sulla sua stagione da protagonista in Serie A. Tutti i dettagli in merito

Nadir Zortea ha parlato a Sportsweek della sua stagione con il Cagliari.

LA SCELTA – «Volevo staccarmi dall’Atalanta perché volevo essere parte di qualcosa. Il Cagliari mi voleva in via definitiva e non ho avuto dubbi, anche perché mi ha voluto mister Nicola, che avevo avuto a Salerno. Giocare per la squadra di un’isola è una cosa diversa che ho sentito subito. I sardi considerano il Cagliari come una cosa loro, che li accompagna nella vita. È l’espressione dell’amore per la propria terra».

OBIETTIVI – «Succede che a marzo c’è la Nazionale, e voglio farne parte. L’altro obiettivo è la salvezza col Cagliari. Per il resto non perdo tempo a pensare al futuro: èuna cosa che non è totalmente sotto il mio controllo».

