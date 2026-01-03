1° Trofeo Sportitalia Village No Limits, tutto pronto per il quadrangolare dedicato alla disabilità: le informazioni

1° Trofeo Sportitalia Village No Limits, le squadre che parteciperanno e le regole del torneo interregionale in programma domenica 4 gennaio

E’ tutto pronto per il 1° Trofeo Sportitalia Village No Limits. Domenica 4 gennaio presso il centro sportivo situato in via Dante Alighieri di Verano Brianza andrà in scena il quadrangolare di calcio a 7 riservato a giocatori con disabilità.

Le squadre che parteciperanno sono: ASD Pavia Special Team, APD Vharese Onlun, ASD Ticina Novara For Special e ASD Padania FA Progetto No Limits. Il torneo adotterà le regole sulla disabilità calcistica FIGC-DCPS equiparate a quelle del No Limits dell’Organizzazione mondiale di calcio CONIFA.

L’ASD Padania FA, organizzatrice del torneo, ha voluto ringrazia sia Sportitalia Village per aver deciso di ospitare il torneo che le squadre che hanno accettato l’invito per un torneo interregionale che adotterà i valori etici dell’inclusione e della sportività e del fair play che li contraddistinguono.