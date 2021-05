16 maggio 2004, Baggio dice addio al calcio: il ricordo del Milan – VIDEO

Sono passati 17 anni dal giorno in cui Roberto Baggio dava l’addio al calcio in un San Siro gremito: il ricordo del Milan

16 maggio 2004. Il giorno in cui il Divin Codino ha dato l’addio al calcio in un San Siro gremito. Non poteva che essere così per Roberto Baggio, indiscutibilmente il giocatore più amato dai tifosi italiani. All’ultima giornata di campionato, il Brescia di Baggio, salvo da un pezzo anche grazie ai gol del suo numero 10, è ospite del Milan campione d’Italia, fresco di scudetto conquistato aritmeticamente due settimane prima nello scontro diretto con la Roma.

Uno stadio intero in piedi ad applaudirlo. Lascerà dopo 643 partite da professionista con i club, dall’esordio con il Vicenza all’amata Fiorentina, passando per il trasferimento alla Juventus, le stagioni a Milano (prima il Milan, poi l’Inter), intervallate dalla dolcissima parentesi di Bologna, che lo rigenera e lo porta al Mondiale del ’98, fino alla scoperta di Brescia, per il finale di carriera scritto disegnando magie fino all’ultimo, e con un’altra convocazione al Mondiale, quello del 2002, che probabilmente sarebbe stata meritata e che gli venne negata.