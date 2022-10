18 ottobre 2009, la prima vittoria di Antonio Conte sulla panchina dell’Atalanta

Il primo successo di Antonio Conte sulla panchina dell’Atalanta: contro l’Udinese in un 3-1 praticamente perfetto

18 ottobre 2009, l’Atalanta di Antonio Conte (subentrato ad Angelo Gregucci) si appresta ad affrontare l’Udinese in trasferta. L’obiettivo è chiaro: trovare la prima vittoria stagionale dopo tre pareggi consecutivi tanto convincenti quanto pieni di amaro in bocca per il successo sfiorato.

Il match s’incanala subito nella maniera migliore possibile: al 4′ lancio per Tiribocchi che controlla, si libera del difensore e mette in rete il pallone dello 0-1. Neanche il tempo di esultare che Lodi pareggia per i padroni di casa, facendo presagire l’ennesimo punticino. In una partita bloccata, i tre punti passano dalla giocata del fuoriclasse. Il giocatore in questione porta il nome di Jamie Valdes che, dalla distanza, tira un destro che trafigge Handanovic.

L’ipoteca arriva poco dopo con Diego De Ascentis, emulando l’esterno cileno con una forte conclusione. 1-3 e primo successo sulla panchina per l’Atalanta di Antonio Conte (prima del crollo).