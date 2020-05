5 sostituzioni, Volpi approva: «Migliorano la salute dei giocatori e lo spettacolo»

Piero Volpi, responsabile medico dell’Inter, ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera della novità introdotta dall’IFAB

Il responsabile medico dell’Inter, Piero Volpi, approva la novità promossa dall’IFAB sui cinque cambi. Queste le parole al Corriere della Sera.

5 CAMBI – «Basti pensare che un giocatore di calcio inglese corre il rischio di incorrere in un infortunio circa mille volte di più rispetto a un lavoratore nell’ambito industriale. Inoltre il rischio di farsi male sembra aumentare in relazione all’innalzamento del gioco. E appare chiaro che la massima incidenza di infortuni sia concentrata in momenti della gara in cui l’effetto-fatica può interferire negativamente con le capacità tecnico coordinative e con le scelte decisionali. Gli obettitvi? Diminuire i rischi; contrastare l’effetto fatica; preservare la spettacolarità del gioco; arginare l’inquietante ipermedicalizzazione dovuta all’abuso degli antinfiammatori».