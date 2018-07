A Bola rilancia: «Real-Juventus, Cristiano Ronaldo ammette l’ipotesi»

Cristiano Ronaldo, sarà addio al Real Madrid? Le voci sulla Juventus rimbalzano anche in Portogallo, contatti con Andrea Agnelli

Anche in Portogallo la stampa lusitana apre con la notizia relativa al clamoroso retroscena di calciomercato tra Cristiano Ronaldo, il Real Madrid e la Juventus. Dopo la notizia bomba di Marca che in prima pagina ha lanciato i passi avanti fatti dai bianconeri in termini di fattibilità dell’operazione, anche in Portogallo si accodano. Il quotidiano ‘A Bola’ apre con la notizia relativa al futuro del campione portoghese e alla sua voglia di giocare in bianconero. Detto già dei tentativi che farà la Juventus, proponendo quattro anni di contratto per un totale di 120 milioni di euro fino al 2022, il nodo è relativo all’esistenza o meno della clausola rescissoria.

Per Marca, infatti, ci sarebbe una sorta di accordo sotterraneo tra il Real e Cristiano Ronaldo per far sì che il prezzo del cartellino possa abbassarsi notevolmente rispetto al miliardo di euro previsto dalla clausola impossibile di Cristiano Ronaldo. Secondo il quotidiano portoghese A Bola, inoltre, il presidente Andrea Agnelli avrebbe chiamato più volte il campione del Real e la sintonia tra i due sarebbe totale. Addirittura Cr7, secondo A Bolt, avrebbe ammesso l’ipotesi di lasciare il Real Madrid per la Juventus. Un’operazione che avrebbe i contorni dell’incredibile e che spingerebbe sempre di più verso la cessione di Gonzalo Higuain.