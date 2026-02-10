A parametro zero, resta in Serie A: lo prende l’Inter, ma non è McKennie

L’Inter è sempre molto attenta e concentrata sui calciatori da acquistare a parametro zero sul calciomercato.

L’Inter fa sempre molta attenzione ai potenziali acquisti che può decidere di ultimare, specialmente quelli a parametro zero che richiedono programmazione e lungimiranza. Per acquistare un giocatore senza dover spendere soldi per il cartellino dello stesso, è necessario accordarsi direttamente con lui e il proprio management, il che è tutto tranne che scontato da considerare.

Soprattutto perché chiaramente gli agenti cercano sempre quella che ritengono sia la soluzione migliore per il proprio assistito sia sportivamente che economicamente parlando. In ogni caso, l’Inter in questo particolare fondamentale del calciomercato è molto brava, come dimostrano peraltro colpi come quelli che hanno portato Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram a Milano nelle scorse estati.

E adesso, in ottica futura, potrebbe arrivare un altro giocatore con la stessa modalità di acquisizione. Non stiamo parlando però di Weston McKennie, anche lui in scadenza di contratto nel 2026 e accostato di recente proprio all’Inter.

L’Inter punta l’ennesimo parametro zero: di chi si tratta

L’Inter punta a concludere l’ennesimo colpo a parametro zero. Secondo quanto riportato dal giornalista Orazio Accomando, i nerazzurri avrebbero individuato in Lorenzo Pellegrini il profilo ideale per il futuro del centrocampo, con la probabile partenza di Mkhitaryan e i dubbi sulla permanenza di Davide Frattesi che obbligano Marotta e Ausilio a valutare alternative in vista della stagione 2026/27. Pellegrini sarebbe un innesto di grande qualità, ma anche esperienza oltre che sostenibile dal punto di vista economico.

Inter, Pellegrini possibile colpo a parametro zero (www.calcionews24.com – X laroma24.it)

Quest’ultimo punto è uno di quelli che interessano maggiormente alla proprietà americana di Oaktree, intenta a gestire l’Inter ponendo massima attenzione non soltanto al mantenimento delle ambizioni e dei risultati sportivi, ma anche alla gestione accurata delle spese e degli investimenti. Qualcosa che va tenuto assolutamente in considerazione, specialmente in riferimento alle difficoltà che hanno attanagliato i nerazzurri specialmente negli ultimi anni di gestione Suning. In ogni caso, non c’è da preoccuparsi più di tanto a riguardo, soprattutto perché Lorenzo Pellegrini rientrerebbe facilmente all’interno dei parametri societari.

Si tratta di un potenziale colpo in entrata davvero rilevante, relativo all’acquisizione di un giocatore che merita di essere preso in considerazione perché può essere funzionale sia all’interno dell’undici titolare che a partita in corso. Questo Marotta e colleghi lo sanno piuttosto bene, quindi proprio per tale ragione è molto importante per l’Inter concludere un acquisto del genere. Non si tratta di McKennie, ma sarebbe comunque un rinforzo a centrocampo.