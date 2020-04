A tutto Biraghi: «Il mio sogno? Vincere qualcosa con l’Inter. Sulla chiamata di Conte…»

Cristiano Biraghi ha parlato durante Ask Inter rispondendo alle tantissime domande dei tifosi nerazzurri. Le sue parole

EMERGENZA – «Sicuramente è un momento difficile per noi e per tutti, è normale che il pensiero vada a quelle famiglie colpite da questo virus e alle persone che stanno lavorando per sconfiggerlo».

IDOLO INTER – «Ronaldo il Fenomeno, da tifoso è quello che mi ha fatto emozionare di più».

SPOGLIATOIO INTER – «Come mi trovo? Molto bene, questo è uno dei gruppi più solidi con cui ho lavorato. Questo grazie ad Handanovic, D’Ambrosio e Ranocchia, ragazzi seri che sanno cosa vuol dire questa maglia»

SOGNO – «Vincere qualcosa con l’Inter, per me sarebbe un sogno. Mi ricordo quando l’Inter vinceva io andavo sempre a festeggiare in piazza. Ogni volta che indosso questa maglia o entro ad Appiano mi viene in mente quando da bambino volevo essere lì. Si fa fatica a descrivere a parole questa emozione, bisogna viverla. Io ho sempre dato tutto in ogni squadra, normale che qui gioco da giocatore e tifoso e provo a dare qualcosa in più del massimo. Sono nato con la maglia dell’Inter, me l’ha messa mia padre. Ora ne ho una a casa, ogni tanto la guardo…».

CHIAMATA DI CONTE – «Era una trattativa in piedi da settimane, ci speravo che andasse in porto. Quando mi ha chiamato il mister ho capito che il sogno si sarebbe realizzato: è stata una telefonata importante».

PRIMA PARTITA CON L’INTER – «L’esordio fu nel 2011, in Champions, contro il Twente. Ero giovane, vivevo come in un mondo fatato. Ho provato molta più emozione nel secondo esordio, quella è stata la mia prima vera partita».

TERZINO PIÙ FORTE DEL MONDO – «Marcelo».

INTER – «Andavo sempre allo stadio, poi l’ho seguita in tv quando sono andato a giocare altrove. Una delle mie gioie più grandi è stata la finale di Madrid, ho anche sofferto per il 5 maggio, un grande dispiacere».

TIFOSI INTER – «Penso solo belle cose perché prima lo ero anche io. Il popolo nerazzurro è caldo, capace di soffrire ma anche di gioire all’ennesima potenza. Io so cosa vuol dire, è un onore essere tifoso dell’Inter».