Abete sicuro: «Guardiola? Nulla da dire ma penso che abbiamo tecnici di qualità che possono guidare la nazionale»

Abete non ha dubbi: «Guardiola? Nulla da dire ma penso che abbiamo tecnici di qualità che possono guidare la nazionale»

Il candidato alla presidenza della FIGC e attuale numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Rai Sabato al 90°. In studio, insieme a lui, era presente anche l’altro candidato, Giovanni Malagò.

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GUARDIOLA – «Ci sono i selezionatori che sono in grado di creare l’alchimia giusta anche se esiste il problema dei pochi giorni l’anno per allenare. Guardiola? Nulla da dire ma ci sono tecnici italiani che hanno vinto all’estero, penso che abbiamo tecnici di qualità che possono guidare la nazionale»

TALENTI – «L’unica modalità per stimolare l’impiego di giovani calciatori italiani è quella di incentivarlo con dei riconoscimenti economici che magari potrebbero arrivare dai diritti tv, quindi da una legge dello Stato. Si può premiare chi utilizza giovani selezionabili come avviene con la riforma Zola della Serie C»

MALAGO’ – «In un confronto elettorale è fisiologico che ci sia chi prende più voti ma se partissimo dal presupposto che chi è sfavorito alla fine ritira la candidatura non va bene – ha detto – In una logica di democrazia dobbiamo credere nel confronto accettando che ci sia un vincitore e un perdente. Ritirare la candidatura con un programma condiviso? Il problema è che sui programmi finora non ci ha lavorato nessuno»