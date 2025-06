Abodi: «Arbitri? Come agenti di pubblica sicurezza. Sul commissario per gli stadi…». Le dichiarazioni del ministro per lo sport

In seguito alla recente approvazione del decreto-legge in materia di Sport da parte del Consiglio dei Ministri, il Ministro Andrea Abodi ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, soffermandosi in particolare su una delle principali novità introdotte dal provvedimento: l’equiparazione degli arbitri sportivi ai pubblici ufficiali. Ecco le parole riprese dalla Gazzetta dello Sport:

ARBITRI – «Si tratta della norma sugli arbitri e tutte le figure tecniche che assicurano la regolarità della competizione. Saranno omologate, per punibilità e pene di chi li aggredisce, agli agente di pubblica sicurezza».

COMMISSARIO PER GLI STADI – «Abbiamo ritenuto opportuno prendere qualche altro giorno di approfondimento e daremo novità su questo durante la riconversione del decreto. Il CdM, su proposta di Mantovano, ha aderito all’iniziativa e ha dato pieno sostegno all’attività degli ultimi mesi. Sboarina come commissario agli stadi? È un esperto qualificato che sta lavorando con me ma non rientra nella rosa dei nomi dalla quale sceglieremo il commissario stadi».