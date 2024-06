Accardi Empoli, ADDIO IMMEDIATO: la nuova squadra del DIRETTORE sportivo

Accardi Empoli, ADDIO IMMEDIATO. Il direttore sportivo è pronto a firmare per la sua nuova squadra, sempre in Italia

Accardi lascia l’Empoli nell’immediato. Come riportato da Gianluca Di Marzio il direttore sportivo non rimarrà in Toscana nella prossima stagione.

Nel suo futuro, infatti, c’è la Sampdoria di Andrea Pirlo, che il prossimo anno giocherà nuovamente in Serie B. L’obiettivo della squadra ligure è chiaro: centrare la promozione.