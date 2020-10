Acerbi: «Lazio in emergenza. Daremo tutto in Champions League»

Francesco Acerbi in conferenza stampa alla vigilia di Club Brugge-Lazio: ecco le dichiarazioni del difensore biancoceleste

Francesco Acerbi, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza alla vigilia della seconda giornata della fase a gironi di Champions League contro il Club Brugge.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIO NEWS 24

«Giochiamo ogni tre giorni e non è una situazione facile, perché siamo in emergenza. L’importante è in essere in 11 per giocare, giocheremo e daremo tutto per ogni partita affinché il risultato sia positivo».