Adams Torino, il Wolverhampton piomba sull’attaccante: dettagli e situazione

Adams Torino, sirene inglesi per l’attaccante granata, il Wolverhampton sarebbe piombato su di lui, vediamo dettagli e situazione

Una cosa è certa: le ultime 24 ore Gianluca Petrachi – direttore sportivo del Torino – non le dimenticherà troppo facilmente. Negli ultimi 24 ritocchi di orologio il ds, in ordine, ha: chiuso la trattativa per l’arrivo di un nuovo giocatore (Prati dal Cagliari), praticamente visto sfumare un possibile colpo (Tchoca, che avrebbe riscontrato alcuni problemi fisici al momento delle visite), salutato due tesserati (Asllani e Ngonge) e ricevuto una (presunta) offerta per un pezzo pregiato della sua scuderia. Ad aver attirato i rumors del calciomercato sarebbe Ché Adams.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky Sports UK e rese note in mattinata, l’attaccante scozzese è infatti finito nel mirino del Wolverhampton. A quanto si apprende il club d’oltremanica avrebbe già avviato i contatti con la dirigenza granata per riportare il giocatore in Premier League. Nonostante Adams sia oggi un perno inamovibile del reparto offensivo del Torino, il richiamo della terra natia potrebbe far breccia. Per quanto, giusto sottolinearlo, per il momento si tratti solo di indiscrezioni il calciatore potrebbe effettivamente decidere di far ritorno in Uk, dopo l’ultima (proficua) esperienza al Southampton terminata nel 2024.

La palla passa al Torino. In casa granata potrebbe aprirsi un dilemma non di poco conto a pochissime ore dalla chiusura delle trattative. Cedere la punta significherebbe incassare una plusvalenza importante certo, ma lascerebbe un vuoto tecnico difficile da colmare in tempi record. La pressione dei Wolves è però figlia di un incastro internazionale: il club inglese necessita di un innesto immediato poiché Jorgen Strand Larsen è a un passo dal Crystal Palace per la cifra monstre di 50 milioni di sterline, un movimento che a sua volta libererebbe il milanista in pectore Mateta. Non resta che capire quanto il Wolverhampton sia effettivamente determinato ad affondare il colpo, nonché la volontà del club di Via Viotti e dello stesso giocatore: i tre elementi conditio sine qua non per realizzare il trasferimento.

LEGGI ANCHE – Asllani Besiktas, addio Torino: è diretto in Turchia (nonostante il volo annullato per problemi). I dettagli del trasferimento