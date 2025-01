Conceicao Milan, Adani: «Allenatore diverso da Fonseca in questi punti. Un mister contestatore e anche...»

Conceicao Milan, Adani sicuro sul nuovo allenatore che qualcuno ha confrontato con Fonseca: le dichiarazioni a Viva El Futbol

Adani a Viva El Futbol ha rilasciato alcune dichiarazioni su Conceicao, nuovo allenatore del Milan.

LE DICHIARAZIONI – «Conceicao non ha nulla di Fonseca. Se qualcheduno in queste ore ha detto che sono simili, stessi principi di gioco, stessa natura umana, stessa comunicazione… No. Hanno il paese di provenienza, il Portogallo. Il mio parere è questo: non ha nulla di Paulo Fonseca. Lui è anche uno un po’ ombroso a volte, scorbutico, uno che se non lo becchi in giornata ribalta lo spogliatoio e contesta anche i fili d’erba, quasi anche per partito preso. E’ un contestatore e trasferisce questa natura alla squadra, che è ribelle e viva».