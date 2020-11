Adani: «L’Italia faccia attenzione alla Svizzera. Kulusevski impressionante»

Lele Adani parla delle nazionali e del girone dell’Italia all’Europeo, con la Svizzera che ha fatto soffrire la Spagna. Le sue parole

Lele Adani, in diretta Instagram con Vieri, ha parlato della Svizzera e di alcuni calciatori protagonisti con le nazionali, come Dejan Kulusevski.

«Attenzione alla Svizzera, che è nel girone dell’Italia. Freuler, Embolo: non tutti i calciatori sono forti a 20 anni, ma occhio alla Svizzera perchè Petkovic ha fatto un grande lavoro. Kulusevski gioca che sembra un 30enne per eleganza e risolutezza, con un anno di calcio sulle spalle. Preso dal settore giovanile dall’Atalanta per 100 mila euro e venduto la Juve a 40 milioni. Sergio Ramos? Farebbe la differenza ovunque ma non lo vedo lontano dal Real Madrid. Alaba? E’ la prima chiamata che devono fare le grandi squadre, se non rinnova col Bayern».