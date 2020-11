Lele Adani, ex calciatore e attuale opinionista di Sky, ha reso omaggio a Diego Armando Maradona su Instagram

Lele Adani, ex calciatore e attuale opinionista di Sky Sport, ha reso omaggio a Diego Armando Maradona su Instagram. Le sue parole: «Tu, noi, i sogni, il calcio. Una cosa sola, per sempre. Grazie per esserti donato e perdonaci se non ti abbiamo sempre meritato. #DiegoEterno».