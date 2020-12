Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Paolo Rossi, tanti i messaggi di cordoglio per Pablito

Il mondo del calcio è in lutto: Paolo Rossi, eroe del Mondiale ’82, si è spento all’età di 64 anni. E tanti sono in messaggio di cordoglio che stanno arrivando in ricordo di Pablito, una leggenda del nostro calcio e non solo.

La Rai, ad esempio, ha voluto ricordare il bomber azzurro con la voce di Enrico Ameri nell’indimenticabile radiocronaca che fece da sottofondo alla vittoria degli Azzurri ai Mondiali’82 in Spagna.

La voce di #EnricoAmeri nell’indimenticabile radiocronaca che fece da sottofondo alla vittoria degli #Azzurri ai #Mondiali’82 in Spagna. #PaoloRossi segnò il primo goal. pic.twitter.com/HdtUM8fGbW — Rai Radio1 (@Radio1Rai) December 10, 2020

Ci lasci nella settimana di #PescaraVicenza 😢 un colpo al cuore per tutti noi. 🙏 Ciao #PaoloRossi e grazie per aver fatto sognare un'intera Nazione 😢 pic.twitter.com/cu767dDQmy — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) December 10, 2020

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore Gennaro Gattuso e tutta la SSC Napoli, si uniscono al dolore della famiglia Rossi per la scomparsa del caro Paolo, grande campione e simbolo della Nazionale nel Mondiale del 1982. pic.twitter.com/nNK7LXmP0g — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2020

Nella nostra storia, nella storia di tutti gli italiani, nella storia del calcio Mundial. Ciao Pablito!#HVFC #Rossi pic.twitter.com/sC4sxp4wMf — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) December 10, 2020