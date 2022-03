Addio a Pino Wilson: chi era lo storico capitano della Lazio del primo scudetto – VIDEO

Un ritratto di chi era Pino Wilson, lo storico capitano della Lazio della ‘banda Maestrelli’ scomparso nella notte

Pino Wilson se ne è andato all’improvviso. Addio allo storico capitano dello scudetto della Lazio del 1974, quello di Maestrelli, Chinaglia e tutti gli altri ragazzi rimasti leggenda per il primo tricolore della storia biancoceleste.

Pino arriva alla Lazio nel 1969, insieme a Chinaglia, dall’Internapoli. Con Maestrelli nasce fin da subito un legame incredibile. Insieme vincono il primo scudetto del 1974, rimasto per sempre nella storia della Lazio. Per le generazioni a seguire, Wilson è rimasto comunque ‘Il Capitano’. In carriera, oltre al tricolore con i biancocelesti, ha vinto un campionato NASL (con i Cosmos), e una Coppa delle Alpi, sempre con la Lazio, nel 1971. Chiude con il calcio nel 1980, dopo lo scandalo scommesse che lo aveva visto coinvolto, decidendo di rifiutare altre offerte nel 1982, quando la Federazione aveva concesso “l’amnistia” in seguito al vittorioso Mondiale in Spagna.