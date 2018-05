Da Salvini a Renzi e Bryant, il saluto a Buffon nel giorno dell’addio – FOTO

E’ il giorno dell’addio Buffon alla Juventus, i messaggi dei vip sui social network nel giorno dell’ultima partita in bianconero per il portiere

Festa Scudetto in mezzo al campo per la Juventus con Gigi Buffon che alza la coppa al cielo nel giorno del suo addio ai colori bianconeri. Non sarà l’unico calciatore della rosa a lasciare la Juve, come faranno Asamoah e Lichtsteiner, tuttavia quest’oggi si è celebrato l’addio di Buffon alla Vecchia Signora dopo una carriera costellata di grandi successi. Tutto il mondo del calcio e non solo si è unito al saluto e all’elogio per l’ultima partita di Buffon con la maglia della Juventus. Sui social network diversi vip o personaggi del mondo della politica hanno voluto celebrare la carriera di Buffon con un messaggio.

Sia del mondo della politica, come Matteo Salvini e Matteo Renzi, il primo tifoso milanista, il secondo della Fiorentina. Salvini si affida ad un breve: «Lasciatemelo dire, da milanista: onore a Gigi Buffon» mentre Renzi rilascia un messaggio più articolato: «Si può tifare per la Juventus o pensare, come faccio io, che sia la squadra avversaria per eccellenza. Ma vedere Buffon lasciare quella maglia, quella fascia da capitano, mette i brividi. Giù il cappello, lascia uno dei più grandi portieri della storia. In bocca al lupo, Gigi!».

