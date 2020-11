Addio Maradona, la lettera di Platini: «Napoli non è mai stata vicina a Diego»

Platini, lettera su Maradona: «Napoli non è mai stata vicina a Diego». Lo scritto dell’ex fuoriclasse della Juventus

Michel Platini ha scritto una lunga lettera su Maradona nell’edizione odierna di Tuttosport. Eccone un paio di estratti.

«Non è facile parlare di Diego. È facilissimo ricordarlo ma diventa complicato addentrarsi in tutto quello che lo ha riguardato fuori dal campo di gioco. Dunque preferisco soffermarmi sul campione assoluto, su quello che ho conosciuto, che ho affrontato. Maradona è stato un calciatore immenso (…) aveva tutto per diventare quello che seppe diventare. Aveva un piede sinistro eccezionale ma sopratutto una velocità di pensiero e una sveltezza di movimento come nessuno al mondo».