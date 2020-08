Addio Messi, Onda Cero smentisce la Liga: la clausola da 700 milioni non può essere applicata

L’emittente spagnolo sarebbe entrata in possesso del documento in questione

La Liga ha comunicato che per andare via dal Barcellona, il contratto di Messi prevede il pagamento della clausola da 700 milioni. Ma la disputa dell’anno si arricchisce di un’ulteriore capitolo.

Secondo quanto riportato da Onda Cero, che sarebbe venuta in possesso del documento in questione, tale clausola non può essere applicata dal club blaugrana. Infatti se l’argentino dovesse decidere di interrompere in maniera unilaterale l’accordo nel 2019/2020, il Barcellona non può pretendere il versamento della maxi clausola.