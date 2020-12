Addio Paolo Rossi, Dossena: «Fatico ad accettarlo, amava la vita»

Beppe Dossena, ex giocatore della Sampdoria, parla della scomparsa di Paolo Rossi. Ecco le parole dell’ex calciatore

Beppe Dossena, ai microfoni di Radio Sportiva, ricorda Paolo Rossi nel giorno della sua scomparsa.

PAOLO ROSSI – «Bearzot aveva l’intuito e la capacità di capire cosa serviva alla squadra e ci ha creduto come ha sempre creduto nelle persone, difendendole contro tuto e contro tutti. Paolo era l’istinto puro, se vedi i gol lui è sempre lì e se facevi un mezzo errore ti castigava: sono doti che hanno in pochi e che ci hanno permesso di vivere un sogno. Il calcio era un’altra cosa come la vita, Paolo è figlio di quei tempi: è ovvio che la malinconia e il dolore ti prendono, quelli erano i nostri anni ed è difficile raccontarli ai giovani. Il gol in finale è stato straordinario, solo lui poteva prendere quella palla così bassa».

LEGGI LE DICHIARAZIONI SU SAMPNEWS24