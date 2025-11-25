Adeyemi Inter, il giocatore del Borussia è un obiettivo dei nerazzurri? L’indiscrezione chiarisce tutto

Adeyemi Inter, Romano chiude la porta: nessuna trattativa e il giocatore guarda alla Premier. Il giocatore non sembra rientrare nei piani

Sul suo canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto chiarezza in modo definitivo sulle indiscrezioni che negli ultimi giorni avevano collegato Karim Adeyemi all’Inter. Secondo il giornalista, non esiste alcuna trattativa in corso e la dirigenza nerazzurra non sta portando avanti contatti né discussioni formali per provare a ingaggiare l’esterno offensivo del Borussia Dortmund nel mercato di gennaio.

Romano è stato categorico: la pista Adeyemi Inter non esiste. L’Inter non sta lavorando a un’operazione di tale portata, sia per questioni economiche sia per la volontà dello stesso giocatore. L’attaccante tedesco, classe 2002, non sarebbe mai stato realmente attratto dalla Serie A, preferendo nettamente l’idea di un futuro in Premier League. A conferma di ciò, anche il recente cambio di procuratori va letto proprio in un’ottica di trasferimento in Inghilterra, segnale evidente della direzione scelta dal calciatore.

Secondo Romano, dunque, le voci che nelle ultime settimane hanno parlato di un possibile avvicinamento tra Adeyemi e il club nerazzurro – prima il presunto interesse del Napoli, poi l’ipotesi Inter – non avrebbero mai trovato riscontri concreti. L’investimento necessario per portare l’esterno a Milano sarebbe inoltre troppo elevato per i parametri attuali dei campioni d’Italia, che non intendono impegnarsi in un’operazione onerosa per un profilo che non rappresenta una priorità tecnica.

ADEYEMI INTER – Le parole di Romano: «Dopo nuove verifiche non risulta un’Inter al lavoro per Adeyemi a gennaio. Mi sento di escludere questa pista: il giocatore non è caldo sulla destinazione Italia, il suo desiderio è andare in Premier. Il cambio di procuratori serve proprio a trovare un club inglese. Prima il Napoli, ora l’Inter: queste voci non lo hanno mai scaldato. Non c’è un discorso in piedi e non credo che l’Inter farà un investimento così importante, perché resta un giocatore che costa tanto».

Mentre il capitolo Adeyemi Inter sembra dunque destinato a chiudersi rapidamente, il club nerazzurro continua comunque il proprio lavoro sul mercato, concentrandosi soprattutto sulla crescita interna. Proprio in queste ore, l’Inter ha annunciato il rinnovo di tre giovani talenti della Primavera: Mattia Zanchetta, Jamal Iddrissou e Alain Taho. Un segnale chiaro della volontà della società di consolidare il futuro, blindando i prospetti più promettenti del vivaio e rinforzando il progetto tecnico che guarda ai prossimi anni.