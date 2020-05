Aduriz Athletic Bilbao, ufficiale il ritiro: «Il mio fisico ha detto “basta”»

Aduriz, attaccante dell’Athletic Bilbao, annuncia sui social il suo ritiro dal calcio: il commosso addio del giocatore

Aritz Aduriz annuncia il suo ritiro dal calcio giocato. L’attaccante dell’Athletic Bilbao ha pubblicato un lungo messaggio di addio, spiegando le motivazioni dietro alla sua sofferta ma necessaria scelta.

«È arrivato il momento, molte volte ho detto che il calcio ti abbandona prima che sia tu a farlo. Ieri i medici mi hanno raccomandato di sottopormi a un intervento chirurgico, di mettere una protesi all’anca per cercare di vivere nella maniera più normale possibile la vita di ogni giorno. Purtroppo il mio fisico ha detto basta. Non potrò aiutare i miei compagni come avrei voluto e come meritano, ma la vita di un professionista è anche questa. Stiamo vivendo situazioni molto piu’ gravi e dolorose, la pandemia che stiamo soffrendo ha già fatto danni irreparabili e dobbiamo tutti continuare a combatterla. Quindi non preoccupatevi per me, dimentichiamoci i finali sognati, ma avremo tempo per salutarci. È arrivata l’ora dell’addio, si chiude così il mio cammino che è stato unico, indimenticabile e meraviglioso dal principio alla fine».