Aduriz: «Il mio ritiro? Grazie al coronavirus non è più importante» – VIDEO

Aduriz ha annunciato il ritiro al termine della stagione e commenta il momento attraversato dal calcio a causa del coronavirus

Il bomber dell’Athletic Bilbao Aduriz ha annunciato il ritiro dal calcio giocato al termine della stagione. Queste le parole dell’attaccante spagnolo.

«Il momento che stiamo attraversando per il Coronavirus ci obbliga a riflettere e mettere le cose in prospettiva. La cosa importante in questo momento non è il mio ritiro o il calcio giocato in generale o se giocheremo o no la finale di Copa del Rey. Ci sono cose più importanti da risolvere in questo momento. Sono sicuro che con il contributo di tutti e facendo la nostra parte riusciremo a superare questo momento».