Afena Gyan, parla l’agente: «Mourinho sa dare fiducia ai giovani»

L’agente di Afena-Gyan in un’intervista ha parlato dell’esordio del ragazzo e ha lodato Mourinho

Intervistato da LaRoma24, l’agente di Felix Afena-Gyan ha parlato dell’esordio del suo assistito in Cagliari–Roma e ha lodato Josè Mourinho. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «Mourinho aveva già detto a Felix che lo considerava un giocatore bravo e quelle parole sono state una grande motivazione per il ragazzo. Per il livello di consapevolezza e determinazione che ha, Felix non deluderà Mourinho se il tecnico gli darà un’altra possibilità che spero arrivi: il mister ha dimostrato di essere un grande allenatore che migliora e dà fiducia ai giovani talenti»