Agente Allegri: «Al Milan? Solo speculazioni. Guardiola? Resta al City»

L’agente di Allegri, Giovanni Branchini, ha parlato del futuro dell’ex tecnico della Juve. Le parole del procuratore

Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Gr Parlamento del futuro del tecnico. Le sue parole.

ALLEGRI MILAN – «Ipotesi Milan? In questo momento è solo una delle tante speculazioni di stampa ma non c’è nulla. Non credo che cambierà allenatore».

GUARDIOLA – «Per il Manchester City l’unica ipotesi potrebbe essere un ridimensionamento del club. In un momento di difficoltà non sarà Guardiola a dire ‘me ne vado’, non gli appartiene. Sarebbe diverso se fosse il City a dirgli che sono cambiati i programmi e gli obiettivi, ma non sarà mai lui a porre condizioni al club»