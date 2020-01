Agente Buffon rivela: «Futuro? Valuteremo con la Juve tra marzo e aprile»

L’agente di Buffon ha parlato del futuro del portiere bianconero: «Futuro? Valuteremo con la Juve tra marzo e aprile».

Silvano Martina, agente di Buffon, ha parlato del futuro del suo assistito.

Questo quanto emerso dall’intervista rilasciata a Tuttosport dal’Hotel Sheraton: «Non so cosa farà l’anno prossimo, al momento non lo sa ancora nemmeno lui. Con la società valuteremo tra fine marzo ed inizio aprile. Ma bisogna fargli i complimenti, perché è felice e sta bene: non è facile essere così in forma a 42 anni. Significa che lungo il suo percorso ha seminato molto bene».