Agente Coutinho: «Futuro? Deve concentrarsi per aiutare il Bayern»

Quale sarà il futuro di Philippe Coutinho? Le dichiarazioni del procuratore del calciatore brasiliano in prestito al Bayern Monaco

Il destino di Philippe Coutinho resta caratterizzato da molti interrogativi. Kia Joorabchian, procuratore del giocatore verdeoro del Barcellona in prestito al Bayern Monaco, ha parlato dei suoi progetti per il futuro a SPORT1.

«Non è ancora stata presa nessuna decisione sul suo futuro. Come ho già detto molte volte in queste settimane, attualmente non stiamo parlando di trasferimenti o piani futuri e non ne abbiamo ancora discusso. La cosa più importante per lui ora è concentrarsi su una rapida ripresa in modo che possa aiutare il Bayern Monaco, poi vedremo come si svilupperanno le cose».