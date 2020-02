L’agente Amadou Diawara ha parlato al Tempo del ritorno del centrocampista giallorosso in campo. Ecco quando avverrà

Amadou Diawara è vicino al ritorno in campo. Lo assicura Daniele Piraino, l’agente del centrocampista che ha parlato al Tempo del suo assistito.

«La prossima settimana può essere decisiva per Diawara, sta migliorando giorno per giorno. Amadou sta lavorando otto ore al giorno per provare a tornare in campo il prima possibile e mettersi a disposizione del mister».