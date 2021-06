Calciomercato Inter, l’agente conferma: «Hakimi lascerà i nerazzurri»

Torna a parlare Alejandro Camano, agente di Hakimi e Lautaro Martinez: le sue dichiarazioni sul futuro dei due alfieri dell’Inter

Arrivano delle nuove dichiarazioni da parte di Alejandro Camano, agente di Hakimi e Lautaro Martinez. L’agente dei due giocatori dell’Inter si è soffermato sul loro futuro parlando a Como te va?.

«L’unico al momento che lascerà l’Inter è Hakimi. Stiamo lavorando anche sul futuro di Lautaro Martinez, ma sul suo conto non c’è ancora una situazione così chiara. L’Inter è in una posizione forte su Lautaro: lo considera un grande goleador e un campione per la Serie A. Vogliono che rimanga all’Inter».

