Agente Hakimi rivela: «In passato l’avevo proposto anche al Napoli»

Alejandro Camano, agente di Hakimi, ha chiarito quale sarà il futuro dell’esterno del Borussia Dortmund in prestito dal Real

Achraf Hakimi tornerà al Real Madrid al termine di questa stagione. Lo ha confermato il procuratore del classe ’98 ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha anche svelato un retroscena di mercato riguardante il club azzurro.

NAPOLI – «Di Hakimi ne parlai con il direttore sportivo Giuntoli, ma si pensò che un ragazzo così giovane in una grande squadra come il Napoli potesse subire la pressione. Poi ha fatto due anni strepitosi: ora tornerà al Real Madrid poi in futuro si vedrà».