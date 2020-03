Agente Hysaj: «Quasi impossibile che resti al Napoli»

Elseid Hysaj lascerà Napoli a fine stagione, come ha confermato il suo agente ai microfoni di Radio Punto Nuovo

Elseid Hysaj non resterà a Napoli. La conferma arriva dal suo agente, Mario Giuffredi, che ha parlato così a Radio Punto Nuovo.

«Per tre anni è stato il migliore in Serie A e in questo periodo di campionato e coppe giocato con Gattuso ha dimostrato di essere di alto livello. E’ quasi impossibile che resti al Napoli, gli azzurri non avranno mai una scortesia da parte mia, ma è giusto separare le strade».