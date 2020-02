Agente Hysaj: «Tanti giocatori annientati da Ancelotti e poi rivalutati da Gattuso»

L’agente di Hysaj, Mario Giuffredi, ha parlato della situazione legata al terzino azzurro dopo l’addio di Ancelotti

Mario Giuffredi, agente di Hysaj, ha parlato della situazione del terzino albanese dopo l’addio di Ancelotti e l’arrivo di Gattuso. Queste le parole del procuratore a Radio Punto Nuovo.

«Nessun legamento crociato interessato, sarà in campo tra massimo 7 giorni e non si esclude che possa essere disponibile già col Brescia. I napoletani penso debbano riconoscere la serietà, la bontà, la professionalità e la capacità del ragazzo e del calciatore. Ancelotti aveva distrutto il ragazzo del punto di vista dell’autostima, gli aveva tolto certezze. Il passato? Ancelotti a Napoli non ha fatto bene, altrimenti non sarebbe stato esonerato. Preferisco non parlare dei rapporti tra l’allenatore ed i calciatori. Ma tanti giocatori sono stati annientati da Ancelotti e rivalutati da Gattuso. Gattuso è un allenatore bravo, fa un calcio diverso. Secondo me è venuto a Napoli in una situazione catastrofica, ma ha fatto un lavoro più che eccellente. Juric invece deve essere ancora sperimentato in una piazza difficile, non sai mai che cosa può venire fuori»