Agente Insigne: «Ha un piede che non si può screditare. Il Napoli ha la testa al Barça»

Vincenzo Pisacane, agente tra gli altri di Lorenzo Insigne e Danilo D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole riportate da calciomercato.com.

INSIGNE – «Ha un piede che non si può screditare. È vero che gioca da molto, sta facendo tanta gavetta, ma non voglio pensare che ci siano alcuni che vogliono giocare male appositamente. È un momento che ci può stare perché mentalmente orientati verso una partita che può salvare quella che non è stata una grande stagione. Non siamo tutti uguali, ognuno di noi è differente, anche i calciatori».

D’AMBROSIO – «Mi ha detto “Sono i gol che facevi anche tu” e mi ha fatto ridere. È un professionista ed ha fatto il suo. In 7 anni all’Inter sono passati 21 terzini e lui ha giocato di media l’86% delle partite».

NAPOLI – «Ci sta che possono avere la testa già alla Champions, che l’Europa League già c’è, motivare dei ragazzi che lottano per nulla, è difficile, soprattutto in vista di una gara contro il Barcellona».