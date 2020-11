Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare del capitano del Napoli.

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare del capitano del Napoli.

CONDIZIONE – «Quando mancano calciatori del calibro di Lorenzo, Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, una squadra ne risente la loro presenza è importante anche negli allenamenti. Guardare questi campioni allenarsi è uno stimolo per tutti».

RINNOVO – «Finora non c’è stato alcun incontro col Napoli per parlare di rinnovo e non c’è ancora alcun appuntamento in programma».