Agente Jorginho: «A tutti farebbe piacere un’esperienza alla Juve»

Jorginho, centrocampista del Chelsea, potrebbe tornare in Italia. L’agente apre le porte al trasferimento alla Juve

Jorginho alla Juve? Joao Santos, agente del centrocampista del Chelsea Jorginho, non lo esclude. Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente del giocatore dei Blues ha parlato così del futuro del suo assistito.

«La Juve è uno dei top club a livello europeo: a tutti i calciatori farebbe piacere un’esperienza lì. Io però non ho sentito nessuno, Paratici non mi ha chiamato. Jorginho ad oggi è un giocatore del Chelsea, ha tre anni di contratto e a Londra sta bene. Le voci le leggiamo e fanno piacere. Sarri? Lo ripeto: la Juve è un grande club, tra i migliori in Europa».