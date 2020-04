Agente Kessie: «Penso che il futuro possa essere ancora al Milan»

L’agente di Frank Kessie ha parlato del futuro del suo assistito, rivelando anche un retroscena sul suo passaggio al Milan

George Atanga, agente di Frank Kessie, ha parlato a Calciomercato.com del futuro del suo assistito, raccontando anche un aneddoto sul suo arrivo al Milan.

MILAN – «Roma e Atalanta si erano portate molto avanti ma noi avevamo raggiunto un accordo verbale con i rossoneri. In realtà la cosa clamorosa avvenne poi con l’Inter. Avevo la stretta di mano con il Milan quando mi chiama la società nerazzurra per dirmi che avremmo dovuto assolutamente vederci per parlare di Franck. Un appuntamento in un luogo inusuale. L’Inter provò seriamente a inserirsi all’ultima curva per Kessie ma ormai avevo dato la mia parola al Milan, che vale più di una firma».

FUTURO – «Ricordo che quando abbiamo sposato il Milan era una scommessa, lo abbiamo fatto perché questo è un club che ha sempre significato molto per noi. Adesso c’è un progetto in via di sviluppo e per questo motivo il presente mi induce a pensare che anche il futuro possa essere a tinte rossonere. Siamo in uno dei club più importanti al mondo, che sicuramente non vive il momento di maggiore splendore, ma che intende rilanciarsi».