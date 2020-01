Agente Kulusevski assicura: «Felice per la Juve, ma è concentrato sul Parma»

L’agente di Dejan Kulusevski, Stefano Sem, ha parlato del passaggio del suo assistito alla Juve. Le sue parole

Stefano Sem, agente di Dejan Kulusevski, ha parlato nel giorno delle visite mediche dello svedese alla Juventus. Ecco le parole del procuratore a “Tuttojuve.com”.

JUVENTUS – «Dejan è molto contento, lo è anche per come si sta sviluppando la stagione e per quello che sta facendo vedere in campo. Ha svolto le visite mediche a Torino, ma di più non posso dire»

PARMA – «Per il momento pensa solo al presente. Infatti non vede l’ora di giocare la partita di lunedì contro l’Atalanta»