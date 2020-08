Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, ha parlato a La Figura de la Cancha del futuro dell’attaccante argentino

Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, ha parlato a La Figura de la Cancha del futuro dell’attaccante argentino. Queste le sue parole raccolte da Fcinternews.it.

«Il trasferimento di Lautaro è un argomento più dei media che reale. Oggi Lautaro ha tre anni di contratto e sta benissimo dov’è. Ha fatto un’ottima stagione, ha ancora l’Europa League da giocare e spero che l’Inter possa andare fino in fondo alla competizione. Consigli sul futuro? Non ne ho mai dato alcuno e nemmeno ora è necessario farlo. È sempre stato un giocatore molto completo. Da ragazzino faceva molte scivolate e commetteva falli inutili, ma crescendo ha imparato molto. In adolescenza ha acquisito le virtù che ha oggi».