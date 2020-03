Agente Martinez Quarta: «Le parole di Zanetti un orgoglio. Merita l’Inter!»

Lucas Martinez Quarta piace a mezza Europa, Inter compresa. Ecco le parole dell’agente dell’argentino sul suo futuro

In una recente intervista Javier Zanetti aveva parlato molto bene di Lucas Martinez Quarta, difensore classe 1996 del River Plate. Subito si sono scatenati i rumors di mercato e l’agente del giocatore, Gustavo Goñi, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Fcinternews.it.

PAROLE ZANETTI – «È un motivo di orgoglio che uno come lui lodi pubblicamente Lucas. Ma non sono sorpreso dalle sue parole. Pupi già in altre occasioni aveva manifestato il suo apprezzamento per l’atleta. E poi perché noi siamo convinti che sia realmente uno dei migliori centrali di tutto il Sud America.Se ha il passaporto europeo? Sì».

FUTURO – «Diciamo che adesso tutto il mondo del calcio è un po’ paralizzato e ovviamente speriamo che tutto termini il prima possibile. Già milita con regolarità in una istituzione come il River Plate. E sono convinto che abbia tutte le carte in regola per distinguersi anche nel Vecchio Continente e giocare quindi in qualsiasi top club, come quello nerazzurro. Ma ovviamente dobbiamo aspettare e vedere quali offerte arriveranno per lui».