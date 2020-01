Agente Radu: «Il Nizza lo vorrebbe in prestito, lo porterò via dal Genoa»

Radu pronto all’addio al Genoa dopo l’arrivo di Perin: ecco le parole dell’agente del portiere sul suo futuro

Oscar Damiani, agente di Radu, sta lavorando per permettere al proprio assistito di lasciare il Genoa. Ecco le parole del procuratore del portiere rumeno a Radio Marte.

«Oggi sono a Nizza e la società francese lo vorrebbe in prestito. Non per sei mesi ma almeno per un anno e mezzo. Radu merita una società che lo stimi e qui la troverebbe. Radu ha sempre fatto il suo dovere, è stato il migliore del Genoa ma la società ha fatto le sue scelte: ecco perché lo porteremo via. Se deve fare il secondo, lo farà altrove e non in rossoblù».