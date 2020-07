Agente Under: «Su Cengiz non c’è solo il Napoli ma anche un altro top club europeo»

L’agente di Cengiz Under ha rilasciato un’intervista, parlando così del futuro dell’attaccante della Roma. Le dichiarazioni

Misrad Turkan, stretto collaboratore di Fali Ramadani, ha parlato ai microfoni di ntvspor.net del futuro di Cengiz Under, accostato anche alla Juve. Di seguito riportate le parole dell’agente.

UNDER – «Su Cengiz non c’è solo il Napoli. Non posso fare nomi, ma attualmente su di lui c’è il pressing di un importantissimo club europeo. L’unico obiettivo del ragazzo però, al momento, è quello di concentrarsi ad aiutare la Roma a raggiungere i suoi obiettivi per queste ultime partite della stagione. Poi penseremo a prendere la strada migliore per lui».