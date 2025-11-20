Andrea Agnelli, finisce l’esilio sportivo: l’ex presidente della Juventus è pronto a rientrare nel calcio. Ecco i possibili scenari

Andrea Agnelli, finisce la squalifica: l’ex presidente della Juventus torna libero di rientrare nel calcio. Le ultime

Giovedì 20 novembre 2025 segna la chiusura di un lungo capitolo con la fine della squalifica di Andrea Agnelli che torna libero di assumere incarichi dirigenziali nel calcio dopo essere stato protagonista del ciclo dei nove Scudetti consecutivi alla guida della Juventus

Dal caso plusvalenze alla riabilitazione

Il percorso che lo ha tenuto lontano dai campi è stato complesso e articolato dopo tredici anni alla guida della Juventus dal 2010 al 2023 Agnelli era stato colpito da due condanne la prima di ventiquattro mesi per il cosiddetto caso plusvalenze a partire da gennaio 2023 la seconda di dieci mesi per la manovra stipendi con decorrenza da agosto dello stesso anno le sanzioni sommate e confermate nel gennaio 2024 erano state estese a livello internazionale da UEFA e FIFA oggi quel capitolo si chiude definitivamente

Juventus e la nuova era

Se Agnelli torna tecnicamente libero la Juventus ha già intrapreso un nuovo percorso con la proprietà Exor che ha ridisegnato la governance del club Gianluca Ferrero è stato confermato presidente Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato Luciano Spalletti guida la squadra in panchina mentre Giorgio Chiellini e Francesco Modesto completano la dirigenza in attesa del nuovo direttore sportivo il progetto punta al risanamento dei conti con obiettivo pareggio di bilancio nel 2027 e al rilancio sportivo

Uno scenario aperto

La riabilitazione di Agnelli non passerà inosservata la sua esperienza e la sua passione restano un patrimonio e nel calcio le porte difficilmente si chiudono per sempre.

