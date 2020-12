Agnelli vede De Laurentiis a Firenze: ecco i temi dell’incontro

Il presidente della Juve Agnelli ha incontrato quello del Napoli De Laurentiis a Firenze: ecco i temi dell’incontro tra i due

I quotidiani oggi in edicola hanno preso in esame l’incontro avvenuto ieri tra Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis all’hotel Four Seasons di Firenze. Secondo La Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo era quello di segnare l’ultimo passo per l’ingresso ufficiale dei fondi nella Lega Serie A.

Inoltre, secondo il Corriere dello Sport, i due presidenti avrebbero abbozzato anche una prima idea sul recupero del match Juve-Napoli, rinviato a data da destinarsi. L’ipotesi sarebbe quella del 14 febbraio.

La Stampa, invece, punta il mirino sul calciomercato, affermando come nei discorsi tra Agnelli e De Laurentiis si sarebbe parlato anche di Milik e Llorente, candidati a rinforzare l’attacco di Pirlo a gennaio.